Il concerto di Wrongonyou a Roma in 3 minuti – VIDEO

Si è concluso a Roma il “Sono io tour” di Wrongonyou, la serie di date che ha portato il cantautore in giro per l’Italia con il suo ultimo disco, “Sono io”. Il vincitore del premio della critica Mia Martini nella sezione ‘Nuove Proposte’ al Festival di Sanremo 2021 si è esibito al Monk in una data ancora più speciale perché “giocata” in casa (Marco è, infatti, nato in provincia, a Grottaferrata).

Nella Capitale l’artista di Carosello Records mancava da un po’, complici i vari rinvii dei live per il perdurare dell’emergenza Coronavirus. È così che Wrongonyou ha voluto regalare una scaletta ricca di pezzi del “passato”. Il risultato è stato un viaggio che ha visto come tappe anche brani di “Rebirth” – il primo disco uscito nel 2018 e in inglese – e di “Milano parla piano”, che ha di fatto segnato il debutto del 31enne in italiano. Noi di Diregiovani eravamo in prima fila, ecco il nostro riassunto video ↓