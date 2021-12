Giordana Angi a Milano e Roma per due concerti pre-natalizi

Giordana Angi torna live con due concerti pre-natalizi. L’ex Amici incontra il suo pubblico stasera ai Magazzini Generali di Milano e il 19 dicembre al Sin Studio di Roma. In scaletta un viaggio tra vecchi e nuovi brani della sua discografia (dall’EP “Casa” e dagli album “Voglio essere tua” e “Mi Muovo”) e fino all’ultimo singolo, “Passeggero”. La traccia, dal sapore latino, è il primo assaggio del nuovo progetto musicale a cui la cantautrice sta lavorando e rappresenta un cambio di sonorità per Giordana.

“Passeggero è l’essere umano che vive, scorre nel suo spazio e non ha nulla se non la sua voglia di andare. Non è interessato alla materia, lui cerca emozioni e ne fa stoffa per l’anima– racconta l’artista- Passeggero scorre, non si ferma eppure, in questa canzone, c’è qualcosa che gli dà la voglia di fermarsi. Passeggero sa di non essere eterno, di essere di passaggio e per questo vive di paesaggi (fisici e metaforici) per sentirsi vivo”.

Tutte le informazioni per partecipare ai concerti sono disponibili sul sito di Vivo Concerti, organizzatore del tour.