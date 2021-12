Patrick Zaki fa un appello per riavere il suo profilo Instagram

A pochi giorni dalla sua scarcerazione, Patrick Zaki lancia un appello a Instagram per rientrare in possesso del suo account “patrickoo91”. Queste le sue parole su Twitter: “Sto faticando per riaverlo perché ho perso l’accesso a numero di telefono e indirizzo di posta elettronica precedenti. Sapete, sono stato un prigioniero politico negli ultimi due anni”. E ancora: “Ho provato a chiedere aiuto o a contattarli, ma è stato inutile. Ho bisogno del vostro aiuto per fare in modo che Instagram mi ridia indietro ciò che resta dei miei ricordi. Posso fornire loro tutti i dettagli per provare che sono io, ho solo bisogno che qualcuno si metta in contatto con me”.

I have been struggling to regain access to my old @instagram account because I lost access to my previous phone number and email address – you know having been a political prisoner for the past two years and such 😄. I tried to get help or contact them but it has been useless. — Patrickzaki (@patrickzaki1) December 16, 2021

Zaki l’1 febbraio ancora in aula

Zaki, studente dell’università di Bologna, è stato accusato di diffusione di false notizie e per questo ha già scontato 22 mesi di carcere. Nonostante la sua scarcerazione però, l’accusa non è decaduta e l’1 febbraio sarà di nuovo in aula. Rischia una condanna fino a 5 anni di reclusione.