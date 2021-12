GF Vip, entra Federica Calemme: chi è la nuova concorrente del reality show

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri su Canale 5, ha visto nuovi ingressi. Prima fra tutti (e anche la concorrente più conosciuta tra le new entry) Eva Grimaldi. A seguire sono entrati Federica Calemme e Alessandro Basciano.

Classe 1996, nata e cresciuta in Campania, per lavoro si è spostata a Roma. È modella, influencer e showgirl. Lei è Federica Calemme, la new entry del reality show condotto da Alfonso Signorini.

I più affezionati al piccolo schermo l’avranno già vista o avranno sentito parlare di lei. Nel 2020 è stata una delle professoresse de L’Eredità, il game show di Rai1. Inoltre, è stata tra i protagonisti di una puntata di Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis, e nel 2017 ha partecipato a Miss Italia durante cui ha vinto la fascia Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Infine, ha fatto una comparsa anche in una puntata di Stasera tutto è possibile, lo show di Rai2 condotto da Stefano De Martino.

Sulla sua vita privata tutto tace. Rumors dicono che dal 2017 al 2019 avrebbe avuto una relazione con certo Mario, una persona lontana dai riflettori. La coppia, come ha raccontato la stessa Calemme, nel 2017 hanno assistito all’attentato sulla Rambla a Barcellona, senza gravi conseguenze.

“Appena arrivati, invece di svoltare a destra, dove c’è stato l’attentato, siamo andati a sinistra. Il tempo di fare un passo ed è scoppiato l’inferno. Abbiamo visto tutte queste persone, saranno state tremila, correre verso di noi. Così ci siamo rifugiati in un negozi lì vicino. Tutti correvano e urlavano, io avevo il cuore a mille e non smettevo di dire ‘Sta succedendo qualcosa, me ne voglio andare‘”, ha commentato Calemme ai microfoni di AdnKronos. “Siamo rimasti in questo negozio e poi il mio ragazzo ha detto ‘Usciamo, andiamo via’. Una volta fuori, sono arrivati i militari, la polizia e diverse ambulanze. Noi abbiamo iniziato a correre – ha continuato – e siamo tornati in hotel in taxi. Lì abbiamo capito cos’era accaduto. Il giorno dopo, alle 7 di sera avevamo il treno e quindi siamo rimasti in hotel tutto il tempo, anche perché le strade erano blindate, è stato tremendo. Penso spesso che se fossi andata a destra, ora forse sarei morta”.