GF Vip, Alex Belli e Delia Duran ospiti a Verissimo

Alex Belli e Delia Duran sono tra gli ospiti della puntata domenicale di Verissimo. La coppia ha raccontato i momenti vissuti insieme dopo l’uscita dell’attore dalla Casa del Grande Fratello Vip, in cui Belli ha vissuto attimi di passione con la ‘vippona’ Solei Sorge.

“Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonarlo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”, ha detto Delia. “Lei è l’unica che riesce a capirmi. Io sono sempre me stesso. Tutto quello che ho vissuto nella Casa è reale. Con Soleil abbiamo trovato un’alchimia che ci ha unito, anche se a un certo punto siamo andati oltre“, ha aggiunto Alex.