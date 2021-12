Posso fare il vaccino Covid nonostante io abbia assunto la Norlevo?…

Buonasera Esperti,

vi scrivo perché ho avuto un rapporto sessuale in cui c’è stata la rottura del preservativo con liquido preseminale all’interno ma senza eiaculazione. Circa 1 h dopo il rapporto ho assunto la pillola del giorno dopo. Sono in ansia perché le ultime mestruazioni mi sono venute l’11 Dicembre e non avendo un ciclo regolare temo che oggi (19 Dicembre) possa essere un giorno fertile e la Norlevo fallisca. Posso stare tranquilla avendo preso la pillola e non essendoci stata eiaculazione? Inoltre tra una settimana ho la terza dose del vaccino Covid-19, posso farla nonostante io abbia assunto la Norlevo? Grazie in anticipo Anonima

Cara Anonima,

se non vi è stata alcuna eiaculazione i rischi dovrebbero essere sensibilmente ridotti o nulli. Il liquido preseminale, seppure in letteratura la controversia sia ancora dibattuta, sembrerebbe non contenere spermatozoi mobili capaci di fecondare. Hai assunto il contraccettivo di emergenza in maniera molto tempestiva per cui la sua efficacia dovrebbe essere elevata. Non solo la pillola del giorno dopo tende a ritardare l’ovulazione ma anche a rendere inospitale l’ambiente uterino impedendo così una possibile fecondazione.

Quindi puoi stare tranquilla da un punto di vista contraccettivo. Per il vaccino potrebbero non esserci specifiche interazione, ma è importante che tu possa confrontarti con il tuo medico di base o ginecologo che conoscendo bene la tua storia anamnestica saprà darti una risposta più precisa e accurata. In una consulenza online è impossibile fare delle diagnosi specifiche non avendo conoscendo la tua specifica storia clinica.

Un caro saluto!