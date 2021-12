Furto in casa di Tommaso Zorzi: “Stiamo tutti bene”

“Considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi circa la situazione. Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento”. Queste le parole di Tommaso Zorzi in un post pubblicato su Instagram.

Ad essere rubati durante l’assenza dell’influencer, che era in vacanza, sono stati soprattutto abiti e accessori di grandi marche della moda. Tantissimi i messaggi di vicinanza al conduttore di Drag Race Italia per quanto accaduto. Tra questi, oltre a quelli dei fan, anche quelli di personaggi famosi come Jo squillo e Giulia Salemi.