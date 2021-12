Isola dei Famosi 2022, tra i possibili naufraghi il fratello di un ex tronista

Il prossimo anno su Canale 5 arriverà in prima serata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Tra le conferme ci sono Ilary Blasi nelle vesti di conduttrice e Massimiliano Rosolino in quelle di inviato. Sulle sedie degli inviati quasi sicuramente non ritroveremo Tommaso Zorzi, che ha accettato il ruolo lo scorso anno dopo la vittoria al Grande Fratello Vip e, quindi, per riconoscenza a Mediaset, come ha spiegato in molte occasioni. Accanto a lui abbiamo visto Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, che forse potrebbero ritornare.

Ma chi sbarcherà sull’isola da naugrafo o naufraga? Il sogno della Blasi è quello di avere Ambra Angiolini, che non ha accolto la richiesta. Quasi sicuramente vedremo Alessia Fabiani e Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini. Gianmarco, nel frattempo, è diventato personaggio dell’anno in Spagna.