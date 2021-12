Amici 21, Rea e Nicol ultime nella classifica di Fedez

Momento difficile per Rea e Nicol. Le due cantanti sono risultate agli ultimi posti della classifica della gara cover stilata da Fedez nel pomeridiano domenicale di Amici 21.

Nel post puntata, le allieve hanno avuto un confronto con il loro maestro Rudy Zerbi, che ha cercato di spronarle anche utilizzando parole dure: “Non fate niente per dimostrarmi che siete fatte per stare qua. Io nel frattempo vi dico che così le cose non vanno”.

Adesso le due ragazze dovranno impegnarsi al massimo per non perdere la fiducia di Rudy.

La classifica di Fedez

Alex (9) Luigi (8.5) Aisha -LDA (8) Sissi (7.5) Nicol (7) Rea (6.5)

Essendo classificatesi agli ultimi due posti, Rea e Nicol andranno in sfida.