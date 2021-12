Puntata scoppiettante al Grande Fratello Vip 6. Dopo 3 mesi di convivenza la tensione si respira non solo nella casa ma anche fuori.

Nel corso dell’ultima diretta si sono scaldati gli animi tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini, al punto che l’opinionista ha abbandonato lo studio per diverso tempo.

Ma cosa è successo?

Nel corso della puntata si è tornato a parlare del rapporto tra Alex Belli e Soleil.

Alfonso Signorini ha chiesto un parere a Sonia Bruganelli che ha iniziato a confrontarsi con l’attore, presente in studio. I toni si sono scaldati e il conduttore è intervenuto per interrompere il discorso.

“Scusate adesso però basta, anche tu Sonia. Se ti ho dato la parola te la posso anche togliere. Se ti dico parla, parli, se ti dico un attimo mi lasci parlare. Basta così, grazie”.

Dopo lo stacco pubblicitario si è tornati in studio, ma la poltrona di Sonia era vuota e così è rimasta per molto tempo. L’opinionista è tornata diverso tempo dopo, e al momento di commentare l’ingresso di Nathaliy Caldonazzo, Signorini ha ridato la parola a Sonia e subito si è riacceso un piccolo battibecco.

“Ah, mi ridai la parola?”, chiede l’opinionista. “Sì te la ridò. Povera Sonia, le ho tolto la parola”, afferma in tono ironico il conduttore a cui risponde subito Sonia, spiegando il suo punto di vista: “Non mi hai tolto la parola, è il modo che non è stato molto carino, ma non ce n’è bisogno”. Signorini quindi, chiude il discorso “Amore ce la sbrighiamo durante il nero della pubblicità è la soluzione più intelligente”.

il pubblico applaude sonia bruganelli#GFVIP pic.twitter.com/3OjutsTMqL — gfvip out of context (@oocGFVIP) December 20, 2021

Chissà come sarà finita tra i due…