Giulia Stabile e sangiovanni in vacanza sulla neve

Nonostante i loro numerosi impegni lavorativi, Giulia Stabile e sangiovanni non perdono occasione per stare insieme. I due si sono innamorati nella scuola di Amici un anno fa, e ancora oggi sono più affiatati che mai.

Per dedicarsi un momento di relax, Giulia e sangio hanno trascorso una giornata sulla neve, gustando la bellezza di riscoprirsi bambini. Sempre.

Giulia ha condiviso su Instagram con i fan questa esperienza, chiedendogli se ci fosse qualcosa che risvegli il bambino che è in loro, come per lei la neve.

“Chi mi conosce e segue sa quanto io tenga al mio lato bambino🤍 non ho mai fatto “fatica” nel tenerlo vivo e penso che ci siano delle cose (magari diverse per tutti) che ci facciano tornare letteralmente dei bambini. Io per esempio, quando mi trovo in mezzo alla neve, mi sento come una bimba di 8 anni che la vede per la prima volta e ieri sera, quando dopo tanto tempo l’ho rivista con quest’altro bimbo, sono stata benissimo e mi sentivo davvero felice😊

Penso che sia una cosa davvero pura e bellissima che, in fondo, appartiene a tutti noi, per questo sentivo di volerlo condividere con voi🤍 voi avete un qualcosa che vi fa tornare dei bambini?”