“Pensi che sia OK?”, lo spot inglese sulle molestie sessuali piace alla rete

Ha riscosso grande successo in rete, lo spot lanciato dal comune di Manchester contro le molestie sessuali. Scopo della clip, è far capire che gli atteggiamenti sbagliati assunti dagli uomini sono universali e le sensazioni che suscitano sono le stesse per tutte le donne del mondo. Ricevere avances non richieste quando si fa jogging, si cammina per strada o si posta qualcosa sui social, suscita in chi le riceve la stessa sensazione di disagio.

Per questo il video pone la domanda “Pensi che sia OK?”. A condividere la clip della campagna è stato su Twitter il sindaco Andy Burnham: “Gli uomini e i ragazzi devono assumersi la responsabilità di questo problema modificando i propri atteggiamenti o sfidando chi li ha. Le donne non posso essere costrette a cambiare i propri comportamenti per sentirsi al sicuro”, ha spiegato.