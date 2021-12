GF Vip 6, Gianmaria lascia Sophie: Alessandro si fa avanti

Dopo 3 mesi di tira e molla è giunta al capolinea la storia tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. I due inquilini del Grande Fratello Vip 6 sono stati protagonisti di una relazione travagliata, che nelle scorse settimane sembrava aver trovato finalmente equilibrio. Eppure, così non è stato.

Al termine della diretta di lunedì 20 dicembre, Sophie e Gianmaria hanno avuto modo di chiarire una volta per tutte il loro rapporto. L’ex tronista ha confermato che non è scattata quella scintilla da farle fare un passo in avanti, così l’imprenditore ha preso la decisione di chiudere la storia. “Amici come prima, ci abbiamo provato, o scatta o non scatta. Io sono sereno, fermiamoci qui”.

Adesso che la storia con Gianmaria è finita, un nuovo pretendente ha bussato alla porta di Sophie. SI tratta del nuovo concorrente Alessandro Basciano, che fin dal suo ingresso non ha mai negato di essere attratto dalla ex tronista.

Cosa farà Sophie?