Da Marco Mengoni un regalo di Natale per i fan: su TikTok Materia (Terra) live il 25 dicembre

Marco Mengoni ha annunciato su Twitter una bella notizia per i fan. Il prossimo 25 dicembre, giorno del suo compleanno, alle 17 sul suo profilo TikTok potranno vedere ‘Materia (Terra)’ live.

Mi avete sommerso di affetto e ora voglio ricambiarlo tutto. A Natale, alle cinque, sul mio profilo TikTok potrete vedere #MATERIATERRA live. pic.twitter.com/iFshJfgGLy — Marco Mengoni (@mengonimarco) December 21, 2021

Continua così il grande periodo di successo del cantautore di Ronciglione che sta riscuotendo numerosi apprezzamenti grazie (e non solo) al suo ultimo lavoro ‘Materia’ (Terra). Il disco è l’inizio di un nuovo progetto: “Materia”, un percorso in tre album che raccontano tre anime differenti ma complementari, che uniscono le origini di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre mondi sonori differenti che rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso la narrazione di ciò che per lui è importante.

Due appuntamenti live a Roma e Milano

Marco Mengoni sarà anche il protagonista di due incontri speciali: a Roma il 10 gennaio (Teatro Quirino – Vittorio Gassman alle ore 18.00) e a Milano il 12 gennaio (Teatro Lirico – Giorgio Gaber di Milano alle ore 20.30).