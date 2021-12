Oscar 2022, Paolo Sorrentino entra nella shortlist con È stata la mano di Dio

Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio entra nella shortlist dei quindici migliori film internazionali, annunciata oggi dall’Academy Award.

Dopo la vittoria del premio Oscar per La Grande Bellezza nel 2014, il regista potrebbe tornare a Los Angeles e trionfare per una seconda volta. Per scoprirlo bisognerà attendere l’8 febbraio 2022 quando saranno annunciate le nomination. La cerimonia di premiazione, invece, è in programma per il 27 marzo.

La pellicola di Sorrentino – disponibile su Netflix – è stata recentemente candidata al Golden Globe, ai Critics Choice Award e agli IPA Satellite Award come Miglior Film in Lingua Straniera. Quello di È stata la mano di Dio è un viaggio fatto di successi iniziato con la vittoria del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria e il Premio Marcello Mastroianni (a Filippo Scotti, come migliore attore emergente) alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia.

Tra gli italiani ancora ‘in gara’ per la nomination c’è anche Laura Pausini nella categoria Miglior canzone originale con ‘Io sì/Seen’, il brano che ha accompagnato il film Netflix ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Niente da fare per ‘Ennio’ di Giuseppe Tornatore e ‘Marx può attendere’ di Marco Bellocchio in lizza per la candidatura nella categoria Miglior documentario.

È STATA LA MANO DI DIO, LA STORIA

Il diciassettenne Fabietto Schisa è un ragazzo goffo che lotta per trovare il suo posto nel mondo, ma che trova gioia in una famiglia straordinaria e amante della vita. Fino a quando alcuni eventi cambiano tutto. Uno è l’arrivo a Napoli di una leggenda dello sport simile a un dio: l’idolo del calcio Maradona, che suscita in Fabietto, e nell’intera città, un orgoglio che un tempo sembrava impossibile. L’altro è un drammatico incidente che farà toccare a Fabietto il fondo, indicandogli la strada per il suo futuro.

Apparentemente salvato da Maradona, toccato dal caso o dalla mano di Dio, Fabietto lotta con la natura del destino, la confusione della perdita e l’inebriante libertà di essere vivi.

Nel suo film più commovente e personale, Sorrentino accompagna il pubblico in un viaggio ricco di contrasti tra tragedia e commedia, amore e desiderio, assurdità e bellezza, mentre Fabietto trova l’unica via d’uscita dalla catastrofe totale attraverso la propria immaginazione.

È STATA LA MANO DI DIO, IL CAST

Nel cast anche Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Biagio Manna, Ciro Capano, Enzo Decaro, Lino Musella e Sofya Gershevich.

È STATA LA MANO DI DIO, IL TRAILER