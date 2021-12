Valeria Angione annuncia le date del suo Riparto da Me Tour

Valeria Angione ha annunciato le date del suo spettacolo teatrale Riparto da me.

Attrice, content creator e star del web, Valeria si è fatta strada in pochissimo tempo riscuotendo non poco successo in rete. Ma la sua più grande passione è il teatro. Nel 2007 è entrata a far parte della compagnia teatrale di Maurizio Casagrande, diplomandosi in seguito in recitazione teatrale e cinematografica. Nel 2016 inizia a pubblicare contenuti per raccontare con naturalezza e ironia intelligente la vita e le difficoltà dei giovani. Ora Valeria è pronta a calcare i palchi di tutta Italia con il suo primo tour.

L’idea dello spettacolo nasce dalla volontà di portare sul palco e al pubblico i personaggi che interpreta tutti i giorni sui social, oltre a nuove performance e tante grandi sorprese. Co-autrice dello show insieme a Valeria è Federica Cacciola, per tutti Martina Dell’Ombra.

“Pensate al sogno più grande che avete, quello che vi portate nel cuore da anni e anni, quel sogno che sperate di realizzare con tutto voi stessi. Ecco, adesso pensate di realizzare quel sogno. Come vi sentite al solo pensiero? Io mi sento in questo momento proprio così. Ho iniziato a stare su un palcoscenico all’età di 11 anni, ero una bambina ma avevo già capito che quella sarebbe stata la strada per la mia felicità. È passato un bel po’ di tempo e la vita mi ha portato ad accantonare per troppi anni quel sogno. Ma adesso sarò in scena nei teatri più importanti di Italia con un mio spettacolo. Si riderà, si ballerà, si ritornerà indietro nel tempo. C’è tutta la mia vita. Anzi la nostra. Quella di tutti quelli che sognano ancora. Stento a crederci. Io ho lavorato tanto e spero di rendere onore a tutto l’amore che ricevo ogni giorno e mi auguro che coloro che verranno a sedersi su quelle poltrone riescano a ritrovare un motivo in più per ricominciare a crederci, perché io non ho mai smesso. Oggi posso dire di essere felice. Io finalmente riparto da me… a teatro!”, ha dichiarato Angione.

RIPARTO DA ME TOUR, LE DATE

13 marzo 2022 – Teatro Verdi, Montecatini Terme (data zero)

15 marzo 2022 – Teatro Nazionale CheBanca!, Milano (sold out)

17 marzo 2022 – Teatro delle Celebrazioni, Bologna

19 marzo 2022 – Teatro ai Colli, Padova (sold out)

21 marzo 2022 – Teatro Olimpico, Roma

23 marzo 2022 – Teatro Politeama Greco, Lecce

25 marzo 2022 – Teatro Augusteo, Napoli

27 marzo 2022 – Teatro Golden, Palermo

29 marzo 2022 – Teatro Metropolitan, Catania

I biglietti per gli spettacoli di Valeria Angione sono disponibili su Ticketmaster o Ticketone.