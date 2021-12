Sarah Jessica Parker rompe il silenzio sulle accuse di violenza contro Chris Noth

Chris Noth è stato accusato di abusi sessuali da tre donne. Allo scoppio della polemica l’attore – recentemente tornato nei panni di Mr. Big nel revival di ‘Sex and the City’, dal titolo ‘And Just Like That’ – è stato ufficialmente licenziato dalla serie The Equalizer, in cui interpretava William Bishop, l’eccentrico ex direttore della CIA.

Leggi anche: Chris Noth licenziato da The Equalizer dopo le accuse di abusi sessuali

Ora le protagoniste di Sex and the City/And Just Like That, Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte) hanno rotto il silenzio sulla vicenda. Le tre interpreti hanno diffuso un comunicato congiunto attraverso i social:

“Siamo profondamente addolorate di apprendere le accuse contro Chris Noth. Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro esperienze dolorose. Pensiamo debba essere stato davvero difficile da fare e le ammiriamo per questo“, si legge sul comunicato.

Chris Noth, però, fin da subito si è dichiarato innocente: