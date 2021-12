Ho un ritardo di 24 giorni ma non ho avuto rapporti dopo quello di ottobre…

buonasera, cercherò di andare subito dritta al punto. il 28 settembre ho smesso di prendere la pillola anticoncezionale, il giorno dopo (29 settembre) ho avuto le mestruazioni e sono durate fino al 3 ottobre. il 15 ottobre ho avuto un rapporto non protetto dove lui è venuto fuori. il 29 ottobre mi è venuto il ciclo. premetto che prima della pillola ho sempre avuto il ciclo irregolare. ora siamo al 21 dicembre e mi ritrovo con un ritardo di 24 giorni. non ho avuto rapporti dopo quello del 15 ottobre, ma ho comunque paura di una possibile gravidanza. premetto che sono molto in ansia stressata ultimamente e il 4 dicembre ho fatto uso di benzodiazepine. non so quanto possa influire. aspetto una vostra risposta al più presto.

Anonima

Cara Anonima,

purtroppo in una consulenza online è difficile se non impossibile poter fare delle diagnosi specifiche senza avere informazioni cliniche o strumenti diagnostici di approfondimento. Il ritardo potrebbe essere legato a molteplici fattori come cisti ovariche, infezioni o infiammazioni, alterazioni della tiroide, oscillazioni ormonali, interazioni con farmaci, diete drastiche ma anche stress emotivi. Se la situazione stressante si prolunga la reazione “ormonale” di allarme va ad influenzare l’ipotalamo, dove risiedono anche le strutture di controllo del ciclo mestruale. Ciò può causare un blocco dell’ovulazione, o un’alterata produzione del progesterone, per cui le mestruazioni possono presentarsi in anticipo, o ritardare, saltare completamente, o presentarsi con fenomeni di spotting, cioè perdite scarse e scure.

Il rapporto precedente è avvenuto durante il periodo ovulatorio quindi tecnicamente potrebbe essere a rischio, anche se ci racconti che il ciclo sia tornato.

Puoi effettuare sicuramente un test di gravidanza per escludere ogni rischio, ma devi sicuramente confrontarti con il tuo ginecologo per capire il motivo della irregolarità e trovare delle strategie che possano farti vivere la sessualità in maniera serena e protetta. Torna a scriverci se possiamo esserti di aiuto rispetto a questo periodo di forte ansia.

Un caro saluto!