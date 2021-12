Dopo circa 3 giorni da Norlevo, ho avuto un po’ di ciclo per 3 giorni…

Salve, sono Angela, ho bisogno di fare una domanda. Il mese scorso ho avuto il ciclo il 18. Non assumo la pillola contraccettiva da quasi due mesi. Non ho sempre il ciclo regolare, a volte ritarda o anticipa massimo di 2/3 giorni circa. Ho assunto la pillola del giorno dopo, Norlevo, entro le 12 ore dall’ultimo rapporto (non protetto). Il ciclo precedente se non ricordo male è andato via massimo 9 giorni prima dall’assunzione di Norlevo. Non ricordo i giorni esatti. Dopo circa 3 giorni dall’aver assunto Norlevo, ho avuto un po’ di ciclo per 3 giorni. Fatto sta che ad oggi non ancora mi tornano le mestruazioni. Devo preoccuparmi? Spero in una vostra risposta, anche perchè ho paura e sono in forte ansia. Grazie

Angela

Cara Angela,

hai assunto la pillola nella giusta tempistica per cui la sua efficacia dovrebbe essere elevata. Solitamente il contraccettivo di emergenza riesce a ritardare l’ovulazione e a creare un ambiente uterino inospitale per il concepimento.

Tra gli effetti indesiderati più comuni vi possono essere sintomi come nausea, vomito ma anche irregolarità nel ciclo. Possono verificarsi quindi episodi di spotting o eventuali ritardi legati all’apporto improvviso ormonale. Ogni organismo ha una risposta individuale.

Potresti per sicurezza fare un test di gravidanza in modo da sciogliere qualsiasi dubbio oppure confrontarti con il tuo ginecologo di riferimento che conoscendo meglio la tua storia anamnestica e l’andamento del ciclo saprà darti una risposta più contestualizzata.

Un caro saluto!