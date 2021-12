Salve.

Vi spiego la situazione: il 15 dicembre ho fatto una cena a casa di amici. Il giorno successivo uno dei miei amici è risultato positivo al covid. I medici ci hanno detto di attendere almeno 5 giorni prima di fare un test molecolare, io ne ho attesi 4 ed ero negativa al test rapido e poi al 7 giorno ho effettuato un test molecolare il cui esito è stato negativo.

Nel momento in cui il mio ragazzo dovesse risultare positivo dovrei preoccuparmi? L’ultimo contatto con lui l’ho avuto il 16 dicembre mattina prima di sapere che questo amico fosse positivo.

Non presentiamo nessuno dei due sintomi.

Anonima

Cara Anonima,

quindi ci sembra di capire che per quanto riguarda il primo contagio non c’è motivo di preoccuparsi, a fronte di due test negativi distanziati di giorni possiamo dire che siano attendibile che tu non abbia contratto il virus.

Per quanto riguarda il tuo ragazzo, in realtà risulti essere a rischio se hai avuto contatto 48 ore prima della comparsa dei sintomi o della positività accertata del soggetto, quindi ci sembra non essere il tuo caso, visto che l’ultima volta che hai visto il tuo ragazzo è stato il 16 dicembre.

A questo punto ti consigliamo di aspettare l’esito del suo tampone, se dovesse risultare positivo tu non sei tenuta ad effettuare il test, ma, in vista delle vacanze e delle riunioni in famiglia, se può farti sentire più tranquilla puoi andare in qualsiasi farmacia e toglierti il dubbio.

Un caro saluto!