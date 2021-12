Doctor Strange nel Multiverso della Follia: trailer, poster e trama – VIDEO

A pochi giorni dall’uscita di Spider-Man: No Way Home, Marvel ha pubblicato il primo trailer in italiano di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, di cui l’ultimo film dedicato all’Uomo Ragno ce ne ha dato un assaggio con le scene post-credits.

Gli eventi della pellicola – sequel del film di Scott Derrickson – si ricollegano sia all’ultimo episodio della saga con Tom Holland che alla prima serie Marvel Studios, WandaVision. Lo show con protagonisti Wanda (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) aveva, infatti, introdotto il Multiverso, poi approfondita in No Way Home.

Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, chiede l’aiuto di Wanda Maximoff alias Scarlet Witch (Olsen) per affrontare questa avventura attraverso il Multiverso. Insieme a loro anche Wong (Benedict Wong), l’amico fidato del potente stregone.

Nel cast anche Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Si unisce a loro Xochitl Gomez, che interpreta America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti amato dai fan.

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA, QUANDO ESCE

Diretto da Sam Raimi, il nuovo film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà il 4 maggio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA, IL TRAILER

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA, IL POSTER