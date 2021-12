L’ingresso al Grande Fratello Vip 6 di Alessandro Basciano ha scosso notevolmente gli equilibri della casa. L’ex tentatore di Temptation Island non ha nascosto il suo interesse per Sophie e Soleil, aggiungendo alle due anche Jessica, di cui apprezza il carattere.

Dopo il velato due di picche da Soleil, Alessandro è ‘conteso’ da Jessica e Sophie, ma sembra più interessato ad approfondire la conoscenza di quest’ultima, del tutto libera dopo la rottura con Gianmaria.

Così, i due coinquilini hanno trascorso diverso tempo abbracciati sul divano sotto le coperte, dove hanno chiacchierato e si sono coccolati fino alle luci dell’alba, per poi andare a dormire ognuno nel proprio letto.

Come prenderà Jessica questo avvicinamento?

Sophie oggi a Jessica: “Amore figurati non mi interessa Alessandro, abbiamo solo fatto una partita al biliardo, mi faccio da parte perché so che piace a te”



Sempre Sophie ora:



Salutiamo la coerenza di Sophie 😅👋#Gfvip pic.twitter.com/XnINrVipSG — Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) December 23, 2021