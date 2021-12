Quelle pillole in più possono aver compromesso l’efficacia della pillola?…

Buongiorno dottori, assumo yaz e oggi ho preso la terza pillola placebo del blister ma ad oggi non ci sono ancora tracce del ciclo, e non avverto neanche i soliti dolori alla pancia che mi fanno capire che il ciclo arriverà a breve.

Secondo voi dovrei preoccuparmi o posso stare tranquilla ? Quelle pillole assunte in più possono aver compromesso l’efficacia della pillola ? Sono un po’ preoccupata anche se molte volte il ciclo si presentava comunque all’ultimo giorno di placebo. Ho paura possa esserci una gravidanza, anche se ho sempre assunto la pillola correttamente, a parte gli episodi in cui ne ho assunte in più del dovuto. Non l’ho mai dimenticata, a meno che non mi possa essere finita all’interno del bicchiere con cui assumo la pillola, ma credo sia molto improbabile se non impossibile.

Cosa ne pensate? Grazie

Ali

Cara Ali,

sei riuscita a contattare il tuo ginecologo come ti avevamo proposto nella precedente mail? Ci sembra fondamentale questo passaggio per te perchè solo un medico che conosce la tua storia anamnestica può approfondire e darti un feedback preciso e puntuale sulla tua situazione.

Noi ti ribadiamo che non dovrebbero esserci interazioni specifiche rispetto l’efficacia della pillola ma probabilmente il ritardo del ciclo di sospensione è legato all’elevato apporto ormonale.

Non vi è possibilità che non ti accorgessi della caduta della pillola nel bicchiere.

Ti auguriamo un sereno natale.

Un caro saluto!