Tish pubblica il suo primo album in italiano ‘Under The Dots’

Fuori venerdì 24 dicembre UNDER THE DOTS, il nuovo album di TISH già disponibile in presave.

Dopo la pubblicazione dei singoli Rido Male, Fucked Up e Acido e Nutella, la giovane cantautrice italo serba pubblica il suo primo album in italiano.

Il disco raccoglie nove tracce che sintetizzano le esperienze vissute negli ultimi anni da Tish: un lavoro che ha l’obiettivo di liberare il suo percorso e il suo personaggio dai pregiudizi e dalle aspettative che fino ad oggi la costringevano in uno stereotipo.



Le produzioni sono curate da Daddy Joke.



TRACKLIST



01. 2 milli

02. acido e nutella

03. fu*ked up feat.Sethu

04. statue romane

05. internazionale

06. parafulmine

07. sirene rotte

08. notre dame

09. schei