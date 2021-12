La classifica dei film di Natale più amati dagli italiani. Sul podio Mamma ho perso l’aereo

E’ ‘Mamma ho perso l’aereo’ il film di Natale più amato dagli italiani; questo il risultato dell’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat, e che, con il 15,3% delle preferenze, ha incoronato regina la pellicola che rese famoso Macaulay Culkin.Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, ha dimostrato come sebbene girati diversi anni fa, molti film siano per tanti italiani tutt’oggi sinonimo di feste natalizie, e questo a prescindere dall’età dello spettatore.

Sul podio anche ‘Una poltrona per due’: la top ten

Dopo ‘Mamma ho perso l’aereo’, si posizionano sul podio ‘Una poltrona per due’ (12%) e ‘Miracolo nella 34º strada’ (9,7%). Con oltre 3 milioni di spettatori di cui ha conquistato le preferenze, arriva al quarto posto ‘Vacanze di Natale’, capostipite di quelli che oggi chiamiamo ‘cinepanettoni’. Seguono ‘Il Piccolo Lord’ (6,4%), ‘Harry Potter e la pietra filosofale’ (6,1%), ‘Non ci resta che piangere’ (5,7%) e, a pari merito, ‘Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato’ e ‘A Christmas Carol’ (5,4%). Chiudono questa speciale classifica ‘Il Grinch’, titolo che ha dato origine ad un termine entrato con il tempo nel vocabolario comune per indicare, curiosamente, i non amanti del Natale e il famoso film d’animazione ‘Nightmare before Christmas’, preferito dal 3,8% dei rispondenti.