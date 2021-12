Le canzoni di Natale per il karaoke perfetto: la playlist di Diregiovani

È finalmente arrivato il Natale e con esso esplode la voglia di cantare canzoni a tema. Le conosciamo tutte ma, il più delle volte, è difficile conoscere le parole a memoria. È capitato a tutti di inventare dal nulla le lyrics con esiti non proprio gradevoli. Diregiovani ha creato la sua personale playlist raccogliendo i video dei brani più celebri con i testi allegati per poterle cantare al meglio oggi in famiglia o nei prossimi giorni. Da qui al 6 gennaio, di certo, la voglia di cantare non passerà. Che il karaoke abbia inizio!

All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Come non iniziare da una delle canzoni più cantate di sempre. Ecco All I want for Christmas is you di Mariah Carey. Pubblicata dalla Columbia Records il 1º novembre 1994, è stato il singolo di lancio dal quarto album di studio dell’artista, il primo interamente dedicato al Natale, Merry Christmas.

Last Christmas – Wham!

La canzone è uscita come singolo il 15 dicembre 1984, in un doppio A-side con Everything She Wants. Il brano ha debuttato al numero 2 della classifica inglese, battuta solo dal progetto Band Aid di Bob Geldof. Ha comunque venduto più di un milione di copie, diventando il singolo di maggior successo a non raggiungere la vetta.

Jingle Bell Rock – Bobby Helms

Il brano è del 1957 ma ogni Natale viene riproposto essendo un grande classico. Nel 1992, è stato inserito nella colonna sonora del film Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York, con protagonista Macaulay Culkin.

White Christmas – Louis Armstrong version

White Christmas è stata scritta da Irving Berlin nel 1940, su ispirazione di White Christmases. Della canzone sono state eseguite innumerevoli versioni, ecco quella di Louis Armstong del 1952.

Jingle Bells, Santa Claus is coming to town e Let it snow – Frank Sinatra

Frank Sinatra è uno di quegli artisti a cui il Natale ha portato tanta fortuna. Ecco i tre brani natalizi più belli tratti dall’album A Jolly Christmas from Frank Sinatra del 1957. Sono tutte cover.

Jingle Bells

Santa Claus is coming to Town

Happy Xmas – John Lennon

Happy Xmas (War Is Over) John Lennon la scrisse con Yoko Ono e la pubblicò come singolo natalizio nel 1971. La melodia del brano era tratta dallo standard folk Stewball. Il testo, invece, è nato come brano di protesta contro la guerra in Vietnam ed è successivamente diventato tra i più noti classici natalizi.

Rocking around the Xmas tree – Brenda Lee

Rock natalizio per Rocking around the Xmas tree di Brenda Lee. La cantante l’ha scritta nel 1958 insieme a Johnny Marks.

A Holly Jolly Christmas – Michael Bublé

Non si può non chiudere con Michael Bublé, un altro re delle canzoni natalizie. A Holly Jolly Christmas è una delle sue più belle. Scritta da Johnny Marks nel 1964 e cantata originariamente da Burl Ives nello speciale televisivo a cartoni animati Rudolph, la renna dal naso rosso. La rivisitazione di Bublé è del 2011, fa parte dell’album Christmas nel 2011.