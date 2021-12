Coco, questa sera in tv: a Natale è proprio quello che ci vuole

Impossibile non lasciarsi emozionare e travolgere da Coco, il 19esimo lungometraggio Pixar del 2017. Diretto da Lee Unkrich, in collaborazione con Adrian Molina, il film arriva andrà in onda questa sera alle 21.20 su Rai3. A Natale è proprio quello che vuole. Coco è una pellicola animata che sa di famiglia, di tradizione e di unione con i suoi colori e ritmi avvolgenti che riscaldano il cuore e l’anima (per chi non l’avesse ancora visto, preparate i fazzoletti).

COCO, LA STORIA

In Messico, e più precisamente nella cittadina di Santa Cecilia, vive la famiglia Rivera, che possiede una ditta di calzature tramandata di generazione in generazione. Chi non ne vuole proprio sapere di diventare calzolaio è il dodicenne Miguel, che vuole sfondare nel mondo della musica proprio come il suo idolo Ernesto De La Cruz. Nella famiglia Rivera, però, la musica è bandita da quando il trisavolo del piccolo protagonista ha abbandonato la moglie Mamà Imelda e la figlia Coco (nonna di Miguel). La situazione degenera quando, durante il Dia de los Muertos, il ragazzino esprime il desiderio di esibirsi alla fiera di Santa Cecilia, così da mostrare il suo talento alla famiglia. In quell’occasione la nonna, infuriata, frantuma la chitarra del ragazzo, che si allontana dai suoi cari e si rifugia nel mausoleo di Ernesto De La Cruz. Lì, grazie alla musica, accede al Mondo dei Morti e vive incredibili avventure, in compagnia del suo amico Dante, un cane randagio di razza xoloitzcuintle (cane nudo messicano).

COCO, QUALCHE CURIOSITÀ SUL FILM

Il riferimento culturale al centro del film è al Dia de Los Muertos, ovvero il Giorno della Commemorazione dei Defunti. Per molti Paesi occidentali si tratta di una ricorrenza triste. In Messico, invece, questa giornata viene celebrata con allegria per ricordare i cari che non ci sono più ed esorcizzare la paura della morte.

Nel film sono presenti personaggi reali che sfilano nel regno dei morti. Ernesto de la Cruz ricorda il cantante messicano più celebre al mondo, Pedro Infante. Frida Kahlo è raffigurata come l’artista eclettica con una vena comica. E ancora la leggenda del wrestling El Santo, Camilo Lara – il producer e disc-jockey leader del progetto discografico chiamato Mexican Istitute of Sound – e il capo rivoluzionario Emiliano Zapata.

La colonna sonora, Remember Me, non potrà non emozionarvi. È stata creata da Kristen Anderson Lopez e Robert Lopez, vincitori del Premio Oscar nel 2014 per la miglior canzone: Let it Go, dal film Disney Frozen.

Per garantire ancor più veridicità alla produzione, il regista del film, Lee Unkrich, ha “incaricato” il figlio di disegnare i motivi presenti sulla chitarra di Miguel, donandole proprio quell’aspetto “infantile” che ci si aspetterebbe dal disegno di un bambino. Difatti, secondo gli autori, se un adulto avesse disegnato lo strumento, esso non sarebbe sembrato autenticamente realizzato dalla mano di un dodicenne; così facendo il risultato è verosimile e impeccabile.

Il cast è formato da interpreti di origine latina: Miguel è doppiato da Anthony Gonzalez, Hector, amico del ragazzo, da Gael García Bernal ed Ernesto de la Cruz dal famoso Benjamin Bratt.

COCO, IL TRAILER