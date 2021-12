Gatti vs albero di Natale: la VIDEO compilation dei disastri più divertenti

Chiunque abbia con se un gatto in casa, sa benissimo che il binomio albero di Natale-animale è una guerra senza fine.

I nostri amici a quattro zampe, siano essi cani o gatti, sembrano covare un istinto di repulsione verso il nostro albero, che puntualmente cercano di distruggere in tutti i modi possibili.

Tornare a casa e trovare un “cimitero” di addobbi sul pavimento, o svegliarsi nel cuore della notte per il tonfo dell’albero, sono solo alcune delle esperienze che chiunque abbia un animale in casa, gatti in particolare, sperimenta ogni anno.

Ma nessun albero o addobbo distrutto che sia, vale l’amore dei nostri amici pelosi.