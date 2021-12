Maleficient – Signora del Male questa sera in tv: quello che c’è da sapere sul film

Se vi siete pers* al cinema Maleficient: Signora del Male, il film Disney con Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer ed Elle Fanning arriva questa sera, alle 21.20, in prima visione su Rai1.

MALEFICIENT – SIGNORA DEL MALE, LA STORIA

Diretto da Joachim Rønning, Maleficent 2, è ambientato diversi anni dopo il primo capitolo, uscito nel 2014, e continua a esplorare il complesso rapporto tra Malefica (Angelina Jolie) e Aurora (interpretata da Elle Fanning). Il loro legame, nato prima da un tradimento poi dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto ed è forte. Ma nonostante tutto c’è ancora dell’astio tra gli uomini e le creature magiche. L’unica speranza di unire questi due mondi in bilico, è il matrimonio tra Aurora e il Principe Filippo (interpretato da Harris Dickinson). A minare questa unione però, è la Regina Ingrith (madre di Filippo).

ANGELINA JOLIE E MICHELLE PFEIFFER A ROMA

Un white carpet per Michelle Pfeiffer e un black carpet per Angelina Jolie per poi ricongiungersi – sulle note della canzone You Can’t Stop The Girl (Warner Records) di Bebe Rexha, la giovane cantante e compositrice americana con già all’attivo varie nomination ai Grammy – in un abbraccio che ha incantato i tantissimi fan che il 7 ottobre del 2019, sono accorsi all’Auditorium Conciliazione in occasione della premiere di Maleficent – Signora del Male, scelto come evento speciale di preapertura di Alice nella Città (sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

MALEFICIENT – SIGNORA DEL MALE, IL TRAILER

MALEFICIENT – SIGNORA DEL MALE, LA TRASFORMAZIONE DI ANGELINA JOLIE IN MALEFICA