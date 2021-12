I 20 migliori album di debutto usciti nel 2021: la nostra lista

Il 2021 è stato un anno decisamente un anno proficuo per gli emergenti. Non sono pochi i dischi che, durante gli ultimi 12 mesi, ci hanno fatto scoprire gli artisti che vedremo imporsi sempre di più nelle classifiche nei prossimi anni. Noi abbiamo selezionato i 20 migliori album di debutto. Se non li avete mai ascoltati, vi consigliamo di farlo. Eccoli di seguito ↓

FILO VALS – FILO VALS

Scrive in quattro lingue e le fa sembrare come se non ci fosse nessuna differenza tra di esse. Ci ha colpito per questa capacità di abbattere ogni frontiera il disco di debutto omonimo di Filo Vals, cantautore classe 1996 di Roma ma cittadino del mondo. Dall’Italia agli studi in Inghilterra passando per i palchi di tutta Europa, Filippo Valsecchi – questo il suo vero nome – di strada (nel vero senso della parola) ne ha fatta. Talmente tanta da trasformare i chilometri percorsi in musica. E non è un caso se l’album con cui si è presentato il 22 gennaio ha la forma di un vero e proprio viaggio internazionale. Undici le tappe del suo itinerario, brani – anticipati dai singoli “Occasionale”, “Bellissima noia” e “Insonne” – che si snodano facilmente tra italiano, inglese, francese e spagnolo. Da scoprire se non l’avete fatto.

OBE – MACE

Produttore tra i più apprezzati, Mace ha pubblicato il 5 febbraio “Obe”. Per la prima volta il musicista ha raccolto i suoi beat in un’unico progetto e il risultato ha entusiasmato presto fan e critica. Il successo di “La canzone nostra” ne è la prova lampante. Mace ha, inoltre, anticipato in qualche modo i trend che poi sono arrivati nel corso dei mesi successivi portando alla sua corte artisti come Blanco, Rkomi, Salmo, Colapesce, Venerus, Gemitaiz e Irama.

MAGICA MUSICA – VENERUS

Il mondo di Venerus non può non colpirvi ed entrarvi dentro non appena le sue canzoni risuonano. Il 19 febbraio il cantautore ha regalato “Magica Musica”, uno di quei dischi che si mette tra i preferiti già alla fine del primo ascolto. La scrittura poetica di Venerus, fusa alle produzioni di Mace, non può che aver creato uno dei progetti migliori di quest’anno ma che sicuramente non passerà di moda dopo il 31 dicembre. Sempreverde!

MADAME – MADAME

Madame ha pubblicato il 19 marzo il suo album dal titolo omonimo. Il primo passo di quella che si prospetta una carriera, d’ora in avanti, piena di grandi risultati. Il primo la rapper lo ha raggiunto salendo sul palco del Festival di Sanremo con la sua “Voce”. L’artista è stata la più giovane, insieme a Random, “Big” in gara. Con il suo vocabolario ricco e le produzioni curate nel dettaglio, il primo disco di Madame è di certo un biglietto da visita di tutto rispetto e oggi Madame è tra le artiste più richieste anche dai suoi colleghi e dalle classifiche.

PROLOGO – HOLDEN

Quest’anno vi sarà capitato di fare un giro sulle piattaforme digitali e imbattervi in “Na na na”, hit virale impossibile da non canticchiare. Dietro c’è Holden, al secolo Joseph Carta. Degno rappresentante e portavoce della generazione Z, il cantautore e produttore si lascia ha pubblicato il 26 marzo “Prologo”, un progetto che deve il titolo a “Il giovane Holden” di J.D. Salinger. Classe 2000, Joseph ha preso tutta la sua esperienza con l’EDM e l’elettronica, genere da cui è partito facendo musica, e l’ha mescolata con nuove contaminazioni. Il risultato è un antipasto ricco da assaporare tutto d’un fiato.

SINDROME DI STHENDAL – EMANUELE ALOIA

Emanuele Aloia il 16 aprile ha pubblicato “Sindrome di Stendhal”, un disco che si snoda tra musica, arte e letteratura. La particolarità del cantautore è proprio questa: saper mescolare vari ingredienti per farne un racconto unico. In questo 2021 è stato proprio questo il segreto del suo successo. La capacità di cantare storie di vita quotidiana inserendo nei suoi testi riferimenti ai pittori più celebri. Van Gogh è il suo preferito. Tra i brani, infatti, “Il bacio di Klimt” o “L’urlo di Munch”. Complessivamente “Sindrome di Stendhal” è un lavoro che si presenta come una delle novità più interessanti di quest’anno: per originalità dei testi e per il sound, attuale ma mai scontato.

MORSI – DITONELLAPIAGA

Cinica e sognatrice, radiosa e malinconica, icona urban e ragazza della porta accanto. Un vero vulcano, difficile definire in altro modo Margherita Carducci aka Ditonellapiaga. Pronta a mettere in crisi le facili sicurezze dei sociologi rispetto alle giovani generazioni. Pronta a prendere la vita a “Morsi”: si intitola così l’ep che il talento in gara a Sanremo 2022 con Donatella Rettore ha pubblicato il 23 aprile. Quello di Ditonellapiaga è un sound sempre imprevedibile, firmato insieme al duo di producer romani bbprod, che brano dopo brano non hanno smesso mai di esaltare l’intensa vocalità dell’artista. Risultato di tutto ciò un disco di pop contemporaneo dal respiro internazionale che, fra rabbia, sensualità e tenerezza, parla di amore e odio, di vita e di morte, ma sempre con ironia puntuale e intelligente leggerezza.

SOLO COSE BELLE – COMETE

Si intitola “Solo cose belle” il primo disco di Comete. Il cantautore, al secolo Eugenio Campagna, lo ha pubblicato il 4 maggio dopo una lunga serie di singoli e l’esperienza sul palco di X Factor. Tra storie belle e altre un po’ meno, il romano è riuscito a raccontare la quotidianità in maniera diretta realizzando un lavoro che esprime tutte le sue potenzialità ancora di più durante i live. Se amate il nuovo cantautorato all’italiana, questo è il disco che fa per voi. Mai banale dalla prima all’ultima traccia.

NORD – ALFA

“Nord” è il primo disco di Alfa. Il cantautore genovese lo ha pubblicato il 14 maggio, a “chiusura” (si fa per dire) di un percorso fatto di record di singoli e record di stream. Nel progetto Andrea De Fiippi racconta i desideri e le aspirazioni, passando per gli interrogativi sul futuro di un giovane ventenne. L’album è un’istantanea che ha come tema principale il voler combattere il senso di smarrimento e l’ansia generale che accomuna molti giovani nel cercare la propria rotta nel quadro della vita. “Nord”, non a caso, simboleggia il punto di destinazione per la scoperta della propria strada. E sicuramente quella seguita da Alfa lo porterà lontano.

SANGIOVANNI – SANGIOVANNI

sangiovanni è l’artista più ascoltato del 2021 e dal 14 maggio la sua musica riempie le classifiche. L’ormai ex Amici ha pubblicato proprio la scorsa primavera il suo EP omonimo: una collezione di hit trascinate da brani come “Malibù” e “Lady”. Brani universali che hanno conquistato un pubblico vasto che abbraccia tutte le età. Il prossimo febbraio sangio arriverà sul palco di Sanremo e questo è decisamente solo l’inizio.

IRIDE – TANCREDI

Anche Tancredi ha pubblicato il 14 maggio il suo primo Ep, “Iride”. Cantautore nella lente d’ingrandimento di Diregiovani già nel periodo pre-Amici, il 19enne ci ha colpito per la sua scrittura matura ma irriverente allo stesso tempo. Ne sono la prova pezzi come “Las Vegas” e “Bella”. Sette tracce sono, però, troppo poche per apprezzare Tancredi pienamente. Non resta che aspettare il prossimo progetto, “Golden Hour”, in arrivo il 21 gennaio 2022.

IL CIELO CONTROMANO – DEDDY

Il 14 maggio, infine, anche Deddy ha pubblicato il suo ep. Si intitola “Il cielo contromano” il progetto che raccoglie 7 brani in cui il cantautore si presenta e si racconta in un antipasto della sua musica che si muove tra hit come “0 Passi” e ballad.

AKA 7EVEN – AKA 7EVEN

Aka 7even ha lanciato il 21 maggio il suo album omonimo. Anche lui, come i colleghi della scuola di Amici, ha lanciato un disco che è, in realtà, una raccolta di singoli. Uno su tutti “Loca”, vero e proprio tormentone dell’estate 2021 e antipasto del nuovo percorso del cantautore, in gara anche lui al prossimo Festival di Sanremo.

SOUR – OLIVIA RODRIGO

Olivia Rodrigo punta alle stelle e lo ha dimostrato con il suo primo album. Il 21 maggio l’artista statunitense ha lanciato “Sour”, un concentrato di pop che le sono valse parecchie numero 1 in giro per il mondo, nomination e premi. Tra questi quello per “Artista rivelazione dell’anno” agli American Music Awards. Punta di diamante di questo inizio scoppiettante la hit “driver licence”.

NOTTE – BLUEM

Il 28 maggio Bluem, al secolo Chiara Floris, ha pubblicato “Notte”: un viaggio di 7 brani che si snoda tra dream pop ed elettronica. Di origini sarde ma residente a Londra, Chiara ha fuso tutte le sue influenze – culturali e musicali – realizzando un progetto sperimentale ma elegante allo stesso tempo, curato nei minimi dettagli. A partire dai titoli dei brani (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica) o dalla voce della nonna inserita in “venerdì”. Da recuperare se non lo avete ascoltato.

C’ERA UNA VOLTA – LEON FAUN

Tra le scoperte più particolari e interessanti c’è sicuramente Leon Faun. L’artista ha lanciato il 25 giugno “C’era una volta”, progetto che ha aperto al filone del fantasy rap e non è difficile capire il perché. I brani dell’artista romano sono costellati di riferimenti che attingono dal ricco bagaglio di libri, fumetti, giochi e film che lo hanno formato fin dall’infanzia, con testi e giochi di parole dal carattere immaginifico. Il risultato è qualcosa di mai sentito prima che ha raccolto il plauso anche di Caparezza che lo ha definito “fuori dagli schemi”. Ascoltare per credere!

BLU CELESTE – BLANCO

Il 10 settembre Blanco ha pubblicato “Blu celeste”. Una perfetta cartolina di un’artista che, nell’ultimo anno, ha di certo fatto parlare di sé imponendosi come uno dei nomi emergenti più interessanti della scena. È così che, nel giro di poco, Riccardo Fabbriconi – questo il suo vero nome – è passato dall’essere artista noto a pochi a nome da hit parade. Impossibile non aver ascoltato, almeno una volta, “La canzone nostra”, brano che lo vede al fianco di Mace e Salmo, o “Mi fai impazzire”, pezzo martellante (in senso buono) che lo vede accanto a Sfera Ebbasta. Sembra aver trovato la ricetta perfetta per entrarti nella testa e non uscirne più Blanco che – a soli 18 anni – ha lanciato un progetto personale e senza schemi, come lascia intuire la copertina del lavoro. Un po’ pop, un po’ punk, un po’ rock, un po’ urban ma sicuramente per niente uguale alle produzioni che abbiamo ascoltato recentemente.

MONTERO – LIL NAS X

La sua sembra già una carriera lunghissima ma il debutto è avvenuto solo quest’anno. Il 16 settembre Lil Nas X ha pubblicato “Montero”: una raccolta a cavallo tra rap e pop irresistibile. Con questo disco, il rapper si è imposto decisamente come miglior emergente internazionale, spiccando per l’attenzione ai testi e per beat accattivanti. Ciliegina sulla torta il talento di Elton John che lo accompagna al piano in una delle tracce. Impossibile non rimanere colpiti.

Dopo l’avventura con i Canova, Mobrici ha fatto il grande salto e ha pubblicato il 19 novembre il suo primo album da solista. Si intitola “Anche le scimmie cadono dagli alberi”: una sorta di diario personale che passa attraverso 11 canzoni scritte nell’ultimo anno e mezzo. Quello di Matteo è un altro di quei dischi da cantare a squarciagola se vi piace il genere cantautorale.

LOYALTY – MOSE COV

“Loyalty” è il primo disco di Mose Cov. Il rapper lo ha pubblicato il 10 dicembre dopo un lungo percorso in cui l’obiettivo era migliorarsi prima del debutto. Ora l’artista italo-eritreo nell’album è riuscito ad annunciare con fierezza: “Ho un flow che è un reparto di fanteria d’assalto” e a regalare barre arricchite da ospiti come Jake La Furia, Emis Killa, Ghemon e Quentin40. Tra le tematiche ricorrenti il mondo delle relazioni –sentimentali, fraterne, familiari-, il richiamo del suo quartiere di provenienza, la milanese zona nove, i ritratti dettagliati di persone e situazioni vissute. A legarle tutte insieme il concetto di lealtà.