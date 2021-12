Chiedo per un adulto. L’adulto in questione è congestionato, ha solo il naso tappato (senza gocciolamento).

La situazione dura da 2 giorni e con medicinali come tachifludec o tachipirina migliora e dice di sentirsi meglio.

Non accusa altri sintomi riconducibile a covid e dice che nella giornata di martedì ha preso freddo. È possibile che non sia covid e sia solo freddo?

Anonima

Cara Anonima,

probabilmente avrai già risolto, ci dispiace non averti dato una risposta tempestiva ma la rubrica era chiusa per le festività natalizie. Il tuo dubbio è legittimo in quanto i sintomi potrebbero essere sovrapponibili. Potrebbe essere asintomatico, avere una carica molto bassa, o essere semplicemente raffreddato. Il Covid presenta una grande variabilità nella sua sintomatologia, ci sono casi di persone che risultano asintomatiche, che presentano solo un pò di tosse, non tutti perdono il gusto e l’olfatto, o subentra febbre e raffreddore. E’ importante confrontarsi con il proprio medico di base che saprà monitorare meglio la situazione. In queste festività per il rialzo dei contagi è emersa la difficoltà di prenotare tamponi antigenici o molecolari, ma siamo sicuri che il medico curante saprà darti delle indicazioni specifiche anche in funzione dei servizi presenti sul territorio.

Un caro saluto!