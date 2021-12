GF Vip 6, Delia Duran nuovo concorrente? Le indiscrezioni

Stanno per aggiungersi nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. Come anticipato da Gabriele Parpiglia nelle chicche di gossip di ‘Casa Chi’, il cast del Grande Fratello Vip 6 si allargherà ulteriormente.

La prima new entry sarà Kabir Bedi, già in quarantena, la cui entrata è prevista per la prossima settimana, probabilmente nella diretta di lunedì 3 gennaio.

Ma l’anno nuovo porterà altre novità.

Oltre a “Sandokan”, altri vipponi faranno il loro ingresso nella casa. Tra questi, sembra quasi certo quello di Delia Duran, la moglie di Alex Belli.

“Potrebbe succedere, magari succederà… un sequel della storia di Alex Belli porta il nome di Delia, che potrebbe portare il suo nome dentro la casa…”, svela Parpiglia.

Sicuramente l’ingresso di Delia porterebbe molto trambusto nella casa. Non resta che attendere le ultime conferme.

Tra le altre novità, si stanno valutando nuove candidature, tra cui anche qualche ex concorrente delle vecchie edizioni del GF Vip.