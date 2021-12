Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid. L’annuncio sui social – Video

Fedez e Chiara Ferragni chiudono l’anno in bellezza. Si fa per dire visto che la coppia più famosa dei social ha annunciato di essere positiva al covid 19.

I Ferragnez hanno fatto il loro annuncio su Instagram spiegando che al momento i figli Leone e Vittoria sono negativi. “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri. Abbiamo fatto un tampone molecolare, il risultato è arrivato ora (…) Siamo asintomatici, la nostra priorità è che i bambini stiano bene. So che tanti di voi sono in questa situazione, sosteniamoci a vicenda…”, hanno raccontato su Instagram.

L’annuncio di Fedez e Chiara