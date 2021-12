In attesa dell’uscita cinematografica del quarto capitolo della saga, torna in tv la trilogia cult che ha ridefinito il genere fantascientifico.

Parte oggi su Canale 20 la maratona Matrix: 3 prime serate per ripercorrere la storia di Neo (Keanu Reeves), Trinity (Carrie-Anne Moss) e la guerra tra esseri umani e macchine.

lunedì 27 dicembre ore 21.10: Matrix

martedì 28 dicembre ore 21.10: Matrix Reloaded

mercoledì 29 dicembre ore 21.10: Matrix Revolutions