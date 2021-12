Amici 21, quando riparte il pomeridiano? Anticipazioni sul serale

Ci sarà da aspettare ancora un po’ per il ritorno di Amici 21. Il talent di Canale 5 è andato in pausa per le festività natalizie e tornerà con la striscia del daily a partire dal 10 gennaio.

Come accaduto lo scorso anno, anche in questa edizione gli allievi della scuola trascorreranno in casetta tutte le vacanze, per evitare di esporsi al rischio di contagio Covid.

Al termine della pausa, per i ragazzi sarà il momento di tornare a lezione, con una ripartenza motivata da un nuovo traguardo: la fase serale.

Ma quando inizia il serale di Amici 21?

Ancora non è stata ufficializzata una data, ma stando ai numerosi rumors, la partenza del serale di Amici 21 sarebbe fissata nella primavera, al termine di C’è Posta per Te. Se la programmazione sarà confermata al sabato, la fase finale partirà il 19 marzo.

Anticipazioni sul serale

Secondo le ultime indiscrezioni, il serale di Amici 21 vedrà il ritorno delle tre squadre. Quasi certa la coppia Celentano-Zerbi, mentre per le altre due, le più gettonate sono Pettinelli e Todaro, Peparini e Cuccarini.

Si parla anche di un eventuale ritorno alla diretta, per ripristinare il televoto del pubblico che nelle ultme edizioni era riservato solo alla puntata finale.

Per quanto riguarda gli allievi che passeranno alla fase serale, secondo i rumors il numero potrebbe essere aperto come lo scorso anno.