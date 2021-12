Gaia Gozzi positiva al Covid: “Proteggetevi”

“Sono risultata positiva dopo l’ennesimo tampone di controllo”. Con una storia pubblicata su Instagram Gaia Gozzi ha annunciato di essere positiva al Covid-19.

La cantante ha rassicurato i fan, affermando che, anche se ha perso perso il gusto e un po’ di olfatto, sta bene e la febbre si è già abbassata.

“Durante le feste, ogni persona che ho incontrato si era precedentemente tamponata e io avevo fatto lo stesso. Non prendete sottogamba la situazione attuale e proteggetevi. Io sono vaccinata e sto bene fortunatamente”.

Gaia ha deciso di trascorrere il tempo in quarantena riposandosi e riflettendo sulla situazione attuale, con un pensiero rivolto agli altri.

“Pregherò per tuttx affinché questo virus non metta in pericolo altre vite e ci lasci definitivamente andare avanti con i nostri percorsi. Ricordiamoci che non siamo mai soli e che le nostre azioni si ripercuotono a catena anche sugli altri, da chi amiamo a chi manco conosciamo. Nel bene e nel male. Via mo e vi sento”.