Francesca Ferragni è incinta: l’annuncio sui social

La famiglia Ferragni si allarga. Francesca, sorella minore di Chiara, ha annunciato sui social di essere incinta del suo primo figlio dal compagno Riccardo Nicoletti.

Francesca ha condiviso la notizia con un tenero post su Instagram, svelando di essere alla 14esima settimana.

Poco dopo l’annuncio, non sono mancati i commenti di Chiara Ferragni, che chiusa in quarantena dopo essere risultata positiva al Covid, si è detta entusiasta di diventare per la prima volta zia: “Congratulazioni alla mia sorellina e a Riccardo. Sto per diventare zia per la prima volta e Leo e Vittoria avranno un cuginetto”.