A 36 anni dalla sua uscita ‘Occhi di gatto’ è disco d’oro

Per la serie non è mai troppo tardi. A 36 anni di distanza dalla sua uscita, il brano ‘Occhi di gatto’ cantato da Cristina D’Avena è stato certificato disco d’oro dalla FIMI nella sezione singoli online per lo streaming e il download digitale. La sigla, ormai conosciuta da tutti, è nata nel 1985 ed è stata scritta da Alessandra Valeri Manera e arrangiata da Ninni Carucci.

A dare l’annuncio è stata sui social la stessa Cristina D’Avena: “”Ragazziiii! ? Mi hanno appena comunicato che il brano “Occhi di gatto” è stato certificato oro!?? – ha scritto lei sui suoi canali social -. Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani! Grazie mille a tutti voi, al maestro Ninni Carucci e alla grande Alessandra Valeri Manera… Vi amoooo!”.