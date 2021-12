Ronaldo re dei social. E’ suo il post con più like del 2021

Si tirano le somme del 2021 che sta per concludersi. Tra le tante classifiche inerenti l’anno che sta per finire, anche quella dei post social che hanno ricevuto più like. A vincere è Cristiano Ronaldo: la foto con cui ha annunciato l’arrivo dei gemelli ha raccolto ben 32,2 milioni di like, incoronandolo per il secondo anno di fila re dei social.

Dopo il calciatore, al secondo posto con 26,7 milioni di like si posiziona Ariana Grande con il post del matrimonio in cui bacia suo marito Dalton Gomez.

Sempre sul podio, al terzo posto, Kylie Jenner con l’annuncio della gravidanza che ha totalizzato oltre 24 milioni di mi piace.

Appena fuori dal podio, Billie Eilish si posiziona al quarto e sesto posto con una foto in cui mostra il nuovo taglio di capelli (23 milioni di like) e con quella che anticipa il suo servizio per Vogue (22,1 milioni di like). Quinto e settimo e ottavo posto invece per Leo Messi premiato per rispettivamente per il post con la prima maglia del PSG, per quello con la Coppa America e a chiudere, l’annuncio dell’addio al Barcellona. Negli ultimi posti della classifica anche Mermaid Montana al nono posto e Tom Holland al decimo con il post di auguri alla fidanzata Zendaya.