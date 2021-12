Insigne saluta il Napoli per il Toronto FC? Tra contratto e bonus l’offerta è allettante

di Mario Piccirillo

Ora opporre un “no” comincia a diventare davvero complicato: il Toronto FC ha offerto a Lorenzo Insigne un contratto quinquennale da 11,5 milioni di euro a stagione più altri 4,5 milioni di euro di bonus legati a gol e assist.

Il capitano del Napoli ha il contratto scadenza a giugno 2022 e per ora le trattative per un eventuale rinnovo si sono tutte arenate davanti all’offerta al ribasso del club di De Laurentiis: 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Se Insigne dovesse accettare la sirena canadese lascerebbe il Napoli solo a scadenza, e non nella finestra di mercato di gennaio.