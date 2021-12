Su Italia 1 arriva la maratona di Harry Potter

Il nuovo anno si apre all’insegna della magia: su Italia 1 arrivano tutti i film di Harry Potter. Un appuntamento a settimana per festeggiare i 20 anni della saga cinematografica tra le più amate di sempre.

Il primo capitolo, Harry Potter e la Pietra Filosofale, andrà in onda il 6 gennaio in prima serata, mentre i successivi saranno proposti, salvo cambiamenti di programmazione, ogni giovedì.

Harry Potter 20th Anniversary: Ritorno a Hogwarts

Il 1° gennaio su Sky Cinema e in streaming su Now, arriva in contemporanea mondiale Harry Potter 20th Anniversary: Ritorno a Hogwarts.

Nato per celebrare i 20 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale, primo capitolo cinematografico, lo speciale esplorerà il mondo di Harry Potter e vedrà l’attesa reunion del cast e dei registi della saga.