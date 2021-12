GF Vip 6, c’è un topo nella casa: il VIDEO fa il giro del web

Stanno facendo il giro le web le immagini di un topo che scorrazza liberamente nella casa del Grande Fratello Vip 6. Era un fatto risaputo che uno o più roditori girassero tra le mura, come svelato in più di un’occasione dai concorrenti. Ma è la prima volta che il pelosetto ‘inquilino’ viene inquadrato dalle telecamere per un errore di regia.



In più di un’occasione i concorrenti hanno parlato della presenza di topi nella casa.

Di recente, Gianmaria ha raccontato di essere stato “aggredito” da un topo che gli è saltato addosso nel confessionale. Prima ancora, si era scatenato il panico tra gli inquilini quando un altro roditore era stato avvistato correre tra le mura della casa (QUI IL VIDEO).