Saldi invernali 2022, ecco quando iniziano

Il momento che tutti gli appassionati di shopping aspettano sta finalmente per arrivare: stanno per iniziare i saldi invernali. Aprono la stagione degli sconti la Basilicata e la Sicilia, con la maggior parte delle regioni che seguiranno il 5 gennaio. Le offerte andranno avanti fino alla fine di febbraio/metà marzo.

Ecco le date di inizio saldi regione per regione:

Abruzzo: mercoledì 5 gennaio

Basilicata: domenica 2 gennaio

Calabria: mercoledì 5 gennaio

Campania: mercoledì 5 gennaio

Emilia Romagna: mercoledì 5 gennaio

Friuli Venezia Giulia: mercoledì 5 gennaio

Lazio: mercoledì 5 gennaio

Liguria: mercoledì 5 gennaio

Lombardia: mercoledì 5 gennaio

Marche: mercoledì 5 gennaio

Molise: mercoledì 5 gennaio

Piemonte: mercoledì 5 gennaio

Puglia: mercoledì 5 gennaio

Sardegna: mercoledì 5 gennaio

Sicilia: domenica 2 gennaio

Toscana: mercoledì 5 gennaio

Umbria: mercoledì 5 gennaio

Valle d’Aosta: lunedì 3 gennaio