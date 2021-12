Salmo, ‘L’angelo caduto’ feat. Shari da domani in radio

Arriva domani in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Salmo ‘L’angelo caduto’ feat. Shari estratto dall’ultimo album ‘Flop’. Si tratta del brano più struggente del disco: emotivo, sensibile, violentemente umano.

Arrivato a tre anni di distanza da “Playlist” (sei dischi di platino), ‘Flop’ si è posizionato alla #1 nella Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di uscita (1-3 ottobre), affiancato da ‘Kumite’ (disco di platino) alla #10 nella Top 10 Global Song Debuts. A questi risultati internazionali, si va ad aggiungere il debutto al primo posto per ‘FLOP’ nella classifica FIMI degli album più venduti, rimasto saldo per tre settimane consecutive, mentre ‘Kumite’ ha mantenuto la #1 posizione nella classifica dei singoli per sette settimane.

Salmo, le date live del ‘Flop Tour’

Nella primavera 2022 Salmo porterà sui palchi dei principali palazzetti italiani tutta la carica esplosiva del Flop Tour, la tournée di 12 date organizzata e prodotta da Vivo Concerti. Tornerà poi a esibirsi nell’estate 2022, domenica 3 luglio allo Stadio Comunale di Bibione (VE) e mercoledì 6 luglio allo stadio San Siro di Milano, per un’attesissima data evento.

Martedì 01 marzo 2022 || Roma @Palazzo dello Sport

Domenica 06 marzo 2022 || Pesaro (PU) @Vitrifrigo Arena

Martedì 08 marzo 2022 || Eboli (SA) @PalaSele

Venerdì 11 marzo 2022 || Bari @PalaFlorio

Martedì 15 marzo 2022 || Milano @Mediolanum Forum

Domenica 20 marzo 2022 || Torino @Pala Alpitour

Mercoledì 23 marzo 2022 || Bologna @Unipol Arena

Sabato 26 marzo 2022 || Livorno @Modigliani Forum

Martedì 29 marzo 2022 || Mantova @Grana Padano Arena

Giovedì 31 marzo 2022 || Padova @Kioene Arena

Domenica 03 aprile 2022 | Brescia @Brixia Forum

Martedì 05 aprile 2022 || Firenze @Mandela Forum