‘Perseverance’ è la parola inglese del 2021

È ‘perseverance’ la ‘Parola dell’anno’ 2021 (Word of the Year 2021) secondo Cambridge, che ha analizzato le ricerche effettuate dagli utenti all’interno del Cambridge Dictionary. Il termine, che si può tradurre in italiano con “perseveranza” ed è definito dal Cambridge Dictionary come “lo sforzo continuo per fare o ottenere qualcosa, anche quando è difficile o richiede molto tempo”, è stato cercato in tutto il mondo più di 243.000 volte nel corso del 2021. Prima di quest’anno -riporta una nota-, il termine non è mai comparso in modo evidente tra le ricerche effettuate sul sito e il picco si è verificato in particolare tra il 19 e il 25 febbraio, dopo che il rover Perseverance inviato dalla Nasa è atterrato su Marte il 18 febbraio 2021 per trovare e studiare tracce fossili di vita.

“Perseverance non è una parola comune o particolarmente utilizzata nel quotidiano e non è strano, quindi, che ci siano dei picchi nelle ricerche in quel periodo”, ha commentato Wendalyn Nichols, publishing manager di Cambridge Dictionary. “Proprio come ci vuole perseveranza per far atterrare un rover su Marte, serve perseveranza anche per affrontare le sfide che stiamo trovando lungo il cammino a causa dell’emergenza sanitaria, dei disastri climatici, dell’instabilità politica e dei conflitti”.

Cambridge Dictionary è un sito web al mondo per studenti di inglese ed è uno strumento gratuito. Il suo ricco dizionario, il thesaurus e le risorse grammaticali sono creati e messi a disposizione degli utenti dall’esperienza e dal lungo lavoro di Cambridge nel campo dell’apprendimento linguistico e dell’istruzione.