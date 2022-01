Viaggio nelle location de ‘Il trono di spade’ con il ‘Game of Thrones Studio Tour’

Gli amanti de Il trono di spade saranno felici di sapere che il prossimo 4 febbraio aprirà l’Official Game of Thrones Studio Tour. Situato nella location originale delle riprese dell’acclamata serie presso i Linen Mill Studios di Banbridge, in Irlanda del Nord, il Game of Thrones Studio Tour porterà i fan nel cuore di Westeros per ammirare immagini mozzafiato, suggestivi set, oggetti di scena, costumi originali e altri elementi del dietro le quinte della serie di successo della HBO. I biglietti e le esperienze regalo sono in vendita sul sito www.gameofthronesstudiotour.com.

Dalla Sala di Grande Inverno al trono di Daenerys Targaryen

Distribuita su oltre 10.000 metri quadrati, l’esperienza interattiva permetterà ai fan di esplorare una vasta gamma di set originali, costumi, oggetti di scena e pezzi di scenografia, con l’obiettivo di portare i visitatori più vicino che mai ai Sette Regni. I fan potranno entrare nell’iconica Sala Grande di Grande Inverno dove Jon Snow è stato proclamato “Re del Nord”, vedere l’imponente trono di Dragonstone di Daenerys Targaryen, osservare da vicino incredibili oggetti di scena, armi ed effetti visivi di Game of Thrones, nonché saperne di più sulla maestria e gli artigiani che hanno contribuito a portare sullo schermo lo show. Per dare vita a Westeros, l’esperienza immersiva e sensoriale si avvale di un design e di una tecnologia all’avanguardia e saprà evocare l’epica geografia dello show: Approdo del Re, Grande Inverno, Roccia del Drago, La Barriera e le terre oltre.

Game of Thrones, la serie

Game of Thrones della HBO è andato in onda in oltre 207 paesi e territori, generando ascolti da record, e nelle sue otto stagioni, lo show è diventato una delle serie più importanti e iconiche della storia della televisione. Avendo recentemente celebrato l’Iron Anniversary, ad aprile del 2021, che ha segnato dieci anni dal primo episodio sugli schermi televisivi, Game of Thrones continua a coinvolgere i fan appassionati e ad accendere l’entusiasmo del pubblico con la prossima uscita del media franchise, ‘House of the Dragon’, prevista in anteprima su HBO e HBO Max nel 2022.