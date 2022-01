Grande Fratello Vip, scontro tra Lulù e Soleil: ecco cosa è successo

Nuovo anno, nuovo scontro nella casa del Grande Fratello Vip. Il motivo? Il cibo. Questa volta le protagoniste della lite sono Lulù Selassiè e Soleil Sorge. Tutto è nato dalla misteriosa sparizione di un tartufo. “Qualcuno si è intascato il tartufo. Barù, tu l’hai visto?“, ha chiesto la Selassiè, che ha ricevuto risposta negativa dal nuovo gieffino.“Questa roba qua non va bene”, ha ribadito Lulù. A questo punto è intervenuta Soleil: “Per principio tu nascondi le cose in camera? Di cosa stiamo parlando? La torta e la frutta… Sono stanca perché nessuno ha dei principi validi”.

La princess, però, ha fatto presente che la torta è stata portata nella stanza su consiglio di Manila Nazzaro e Carmen Russo. E poi arriva la ‘frecciata’: “Ma perché devi agitarti? Stai serena! Vieni qua e ti agiti, io sto parlando con Barù del tartufo. Non devi inalberarti per queste str*****e. Comunque ti tocca perché l’hai nascosto tu il tartufo, altrimenti stavi tranquilla”.

Ma la Sorge non ci sta: “Tu sei maleducata. Così parli a tua sorella o alla tua famiglia”. La replica di Lulù non è tardata ad arrivare: “Non rompere er ca…o. Aggredisci le persone urlando. Pensi che se urli la gente sta zitta perché ha paura. Non abbiamo paura. Basta. Ma chi ti ha parlato? Ora ciao, basta. Ma che ca..o vuoi? Sì così parlo a chi pare a me, ciao addio”.

L’appuntamento con la prima puntata dell’anno del Grande Fratello Vip è per questa sera in prima serata su Canale 5.