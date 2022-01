Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson svela il costume di Valchiria

La stagione cinematografica 2022 si prospetta ricca di film sorprendenti. Tra i più attesi c’è sicuramente Thor: Love and Thunder – che fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe aperta con la serie WandaVision – diretto da Taika Waititi. Nel film – che ha al centro il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth – rivedremo Tessa Thompson nei panni di Valchiria, apparsa per la prima volta in Thor: Ragnarok e poi ricomparsa in Avengers: Endgame.

Leggi anche: Taika Waititi: “Thor: Love and Thunder è il film più pazzo che abbia mai fatto”

In attesa di vederlo al cinema, l’attrice offre ai fan uno sguardo sul suo costume, che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web:

Del film sappiamo ancora poco (purtroppo), ma ‘rumors di corridoio’ dicono che Thor: Love and Thunder sarà collegato a Moon Knight: la nuova serie Marvel Studios con Oscar Isaac, in arrivo quest’anno su Disney+, forse prima del film di Waititi.

Nel film ci sarà anche Natalie Portaman nel ruolo di Jane Foster (questa volta la vedremo con il Mjiolnir), Christian Bale in quello del macellatore degli dei Gorr, villain principale della storia. Tra gli interpreti anche Waititi che tornerà a doppiare il guerriero Korg, Jaimie Alexander nei panni di Lady Sif, i Guardiani della Galassia capitanati da Chris Pratt e due camei d’eccezione: Matt Damon e Russell Crowe.

Thor: Love and Thunder arriva a maggio 2022 al cinema.