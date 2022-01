Grande Fratello Vip 6, Pago difende Miriana: annuncia azioni legali

Nella puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri su Canale 5, abbiamo assistito ad una accesa discussione tra Miriana Trevisan e il gruppetto formato da Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Giacomo Urtis. Durante la litigata è stato tirato in ballo anche il figlio della Trevisan. “E tu saresti una madre?” “A me le persone che fanno le vittime non mi piacciono. Lei è la prima che tira in ballo il figlio quando le fa comodo. Lo faceva con Nicola e adesso addita noi se le facciamo notare le frasi dette da lei” e “Per me non è una donna sincera“. E ancora, “Lei due mesi fa ha detto ‘mio figlio non può vedermi con Nicola neanche darmi un bacio o dormire qui con lui. Poi con Biagio mi sembra abbia fatto tutt’altra scena, quindi suo figlio quello lo può vedere? Dove sta la verità?“.

Frasi dette contro Miriana che non sono piaciute al suo ex marito, papà del bambino ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Pago ha annunciato di procedere per vie legali per tutelare il figlio:

“Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani. Questo a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più. Soprattutto nel rispetto di nostro figlio. Pago”.

Anche la showgirl ha avanzato l’intenzione di voler parlare con i suoi avvocati.