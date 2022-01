And Just Like That, a rischio la seconda stagione dopo le accuse a Chris Noth

And Just Like That… ha da poco debuttato in Italia su Sky e in streaming su Now, il revival di Sex and the City. La serie sequel, però, potrebbe fermarsi alla prima stagione.

Leggi anche: Sarah Jessica Parker rompe il silenzio sulle accuse di violenza contro Chris Noth

Leggi anche: Chris Noth licenziato da The Equalizer dopo le accuse di abusi sessuali

Perché? A causa delle accuse di violenze sessuali da tre donne nei confronti di Chris Noth, l’interprete di Mr. Big. La testata US Weekly ha riportato le dichiarazioni di una fonte anonima vicina alla produzione di And Just Like That…

“Si parlava di fare un’altra stagione, ma dopo gli ultimi giorni tutte quelle conversazioni si sono bloccate. È tutto fermo“, avrebbe dichiarato questa fonte. Una decisione, ancora non confermata, presa nonostante il personaggio di Mr. Big sia morto di infarto nei primi episodi della serie.